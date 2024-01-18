WSJ: в Китае выявили COVID за две недели до передачи информации ВОЗ

Китайские ученые смогли выявить практически полную структуру вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до передачи в ВОЗ информации о нем, сообщили в газете The Wall Street Journal со ссылкой на документы Министерство здравоохранения и социальных служб США.
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