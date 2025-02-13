В ЕАО экс-госслужащий получил 14 лет колонии за госизмену

Gриговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену бывшего госслужащего, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами в городе Биробиджане суд в Еврейской автономной области (ЕАО), об этом 13 февраля сообщает УФСБ России по региону.