Молодежь Нового Уренгоя выйдет на борьбу с унылыми заборами

Два новоуренгойских проекта получили гранты на фестивале «Ягель». Местная молодежь раскрасит серые заборы в городе и создаст раскраски по правилам дорожного движения, сообщил глава Нового Уренгоя Антон Колодин.
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