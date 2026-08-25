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Север Пресс

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Молодежь Нового Уренгоя выйдет на борьбу с унылыми заборами

Молодежь Нового Уренгоя выйдет на борьбу с унылыми заборами

Два новоуренгойских проекта получили гранты на фестивале «Ягель». Местная молодежь раскрасит серые заборы в городе и создаст раскраски по правилам дорожного движения, сообщил глава Нового Уренгоя Антон Колодин.

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