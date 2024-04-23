Велосипед помог петербуржцу расплатиться с долгом

Задолженность составила почти миллион рублей Петербургский 54-летний бизнесмен, задолжавший крупную сумму налоговой службе, кредиторам и своей работнице, лишился автомобиля и пересел на велосипед, но велопрогулки быстро утомили его, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.