Велосипед помог петербуржцу расплатиться с долгом

Задолженность составила почти миллион рублей Петербургский 54-летний бизнесмен, задолжавший крупную сумму налоговой службе, кредиторам и своей работнице, лишился автомобиля и пересел на велосипед, но велопрогулки быстро утомили его, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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