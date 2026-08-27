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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нойер о соперниках «Баварии» в ЛЧ: «Противостояние с «МЮ» – абсолютная классика, играть с ними на выезде – это нечто особенное. Наша главная цель – снова финишировать в топ-8»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о соперниках своей команды в общем этапе Лиги чемпионов.

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