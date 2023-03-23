Uspei.com

45 подписчиков

Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за отрицания плана Китая по Украине

Bloomberg: США боятся быть загнанными в угол из-за отрицания плана Китая по Украине

США скептически отнеслись к плану Китая по урегулированию военного конфликта на Украине и теперь бояться быть “загнанными в угол” из-за этого, так как отрицание 12 пунктов китайского мирного плана показывает другим странам, что в мире на Украине Соединенные Штаты не заинтересованы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх