Западные деятели подтвердили связь с Навальным, поздравив его с 45-летием

Навальному, находящемуся в колонии, 4 июня исполнилось 45 лет. Свои слова поздравления блогеру направил президент американского Национального фонда в поддержку демократии (NED3, деятельность этой НКО признана нежелательной в РФ) Карл Гершман.
Навальному, находящемуся в колонии, 4 июня исполнилось 45 лет. Свои слова поздравления блогеру направил президент американского Национального фонда в поддержку демократии (NED3, деятельность этой НКО признана нежелательной в РФ) Карл Гершман.
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