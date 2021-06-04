Слово и дело

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Западные деятели подтвердили связь с Навальным, поздравив его с 45-летием

Западные деятели подтвердили связь с Навальным, поздравив его с 45-летием

Навальному, находящемуся в колонии, 4 июня исполнилось 45 лет. Свои слова поздравления блогеру направил президент американского Национального фонда в поддержку демократии (NED3, деятельность этой НКО признана нежелательной в РФ) Карл Гершман.

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