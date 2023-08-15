Что такое «скибиди-туалеты» и почему дети сходят по ним с ума?

НС

Нина Синельникова

Этого студента головой в унитаз и пусть поёт. Говорят, что в России нет цензуры, она есть! Только через задницу. Что положительное плохо проходит, а гадость - вперёд (или в зад?). Пример - ТВ-1, или Россия ТВ