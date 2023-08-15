Как странный тренд из России покорил мир. Современность не перестает удивлять! Казалось бы, совсем недавно самой большой и непонятной фигней в Интернете была «упячка», но вот уже появился новый психоделичный тренд — «Skibidi toilet».
Что такое «скибиди-туалеты» и почему дети сходят по ним с ума?
Комментарии
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Генрих
Из людей выращивают идиотов...
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3 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Да, и весьма успешноПосмотрите фильм Идиократия, аам понравится
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2 час.
НС
Нина Синельникова
Этого студента головой в унитаз и пусть поёт. Говорят, что в России нет цензуры, она есть! Только через задницу. Что положительное плохо проходит, а гадость - вперёд (или в зад?). Пример - ТВ-1, или Россия ТВ
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1 час.
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