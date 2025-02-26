Дубай (ATP). 2-й круг. Медведев встретится с Мпетши Перрикаром, Хачанов – с Циципасом, Эмбер – с Грикспором

Карен Хачанов встретится со Стефаносом Циципасом. Cетка турнира здесь. Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 24 февраля – 1 марта 2025 ATP 500 Призовой фонд – 3 237 670 долларов Открытые корты, хард Второй круг Алексей Попырин (Австралия) Марин Чилич (Хорватия) Дата проведения 26 февраля, 13.
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