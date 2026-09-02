Коммунальные службы Крыма проверяют котельные, тепловые сети и оборудование в многоквартирных домах

Работы проводятся в рамках подготовки жилого фонда к отопительному сезону. В Симферополе, например, готовность объектов теплоснабжения специалисты оценивают в 85%.
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