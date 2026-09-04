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Происшествия

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Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Хакасии раскрыто убийство двух жителей Саяногорска, совершенное в 1993 году

Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Хакасии раскрыто убийство двух жителей Саяногорска, совершенное в 1993 году

«В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР МВД по Республике Хакасия и во взаимодействии с ФСИН России раскрыли резонансное убийство, которое было совершено почти 33 года назад.

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