Сотрудниками МВД России совместно с коллегами из Хакасии раскрыто убийство двух жителей Саяногорска, совершенное в 1993 году

«В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР МВД по Республике Хакасия и во взаимодействии с ФСИН России раскрыли резонансное убийство, которое было совершено почти 33 года назад.