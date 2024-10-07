Женщина получила ответ на заявление о приеме на работу спустя 48 лет

Жительница Линкольншира (Англия), получила ответ на свое заявление о приеме на работу спустя 48 лет. Тизи Ходсон, которой сейчас за 70, в 1976 году подала заявление на работу своей мечты - каскадера на мотоцикле, но не получала ответа до недавнего времени, когда ее письмо вернулось на почту, сообщает BBC.
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