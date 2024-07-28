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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Индиана» подписала двусторонние контракты с Куэнтоном Джексоном и Тристеном Ньютоном

Для Куэнтона Джексона (25 лет, 196 см) это будет уже второй двусторонний контракт с «Индианой». Защитник три раза появлялся на площадке в прошлом сезоне.

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