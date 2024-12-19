Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Венгры осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине

Венгры осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине

Почти три четверти венгров осудили поставки Западом дальнобойного оружия Украине для ударов вглубь территории РФ, при этом более двух третей поддерживают миротворческие усилия премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведённого венгерским центром изучения общественного мнения Szazadveg.

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