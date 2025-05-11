Ученые создали основу из трав для лекарства от птичьего гриппа

Новые вещества подавляют активность вируса в 30 раз эффективнее ремантадина и менее токсичны Ученые Новосибирского института органической химии СО РАН и НИИ гриппа имени Смородинцева создали соединения на основе кумарина из горичника Моррисона.
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