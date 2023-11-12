Наследники Энцо Феррари прокатились на культовых суперкарах Ferrari

Ежегодная гонка классических автомобилей Ferrari Cavalcade Classiche, которая собирает владельцев итальянских суперкаров разных моделей и эпох, в 2023 году прошла с участием наследников основателя компании Энцо Феррари.
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