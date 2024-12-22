В Москве задержали гендиректора скандальной строительной компании

Московский городской суд принял решение о взятии под стражу бывшего генерального директора закрытого по банкротству два года назад ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и другого участника уголовного дела, обвиняемых в совершении мошенничества на особо крупную сумму.
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