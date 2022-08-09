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«Лейкерс» представили новый комплект формы, посвященный 75-летию клуба

«Лейкерс» представили новый комплект формы, посвященный 75-летию клуба

«Лейкерс» представили новый комплект формы из серии Classic Edition. Форма посвящена 75-летию клуба и отсылает к домашнему комплекту, который использовался «озерниками» в 50-е годы, когда за команду играл знаменитый центровой Джордж Майкан.

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