В МИД Сирии оценили отмену санкций Евросоюзом

Отмена экономических санкций Евросоюза против Сирии укрепит стабильность и безопасность страны, заявил 20 мая глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани на своей странице в социальной сети X.
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