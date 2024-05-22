Признать сервисы Яндекса неполными, а его манагеров - иноагентами...

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Комментарии
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Владимир Аверков
врагов надо вразумлять....при сопротивлении-изничтожать....но выбор должен быть такой,чтобы другие содрогнулись...читайте историю ВОВ...
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вконтакте тоже надо почистить ряды или замутить им что-нибудь эдакое &quot; хорошее&quot;, апосля чего отпадет всякая охота гадить....уж больно хохлятским душком там попахивает.
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11 час.

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