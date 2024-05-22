На днях произошло безпрецедентное событие - наш дорогой Димитрий Грозные Очи написал на своём канале, что так называемый Яндекс давно пора призвать к порядку.
Признать сервисы Яндекса неполными, а его манагеров - иноагентами...
Комментарии
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Владимир Аверков
врагов надо вразумлять....при сопротивлении-изничтожать....но выбор должен быть такой,чтобы другие содрогнулись...читайте историю ВОВ...
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вконтакте тоже надо почистить ряды или замутить им что-нибудь эдакое " хорошее", апосля чего отпадет всякая охота гадить....уж больно хохлятским душком там попахивает.
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11 час.
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