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Несекретные материалы

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Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

С 2019 года из Фонда национального благосостояния было направлено около 15 триллионов рублей на различные цели.

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