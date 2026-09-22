Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

С 2019 года из Фонда национального благосостояния было направлено около 15 триллионов рублей на различные цели.
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