В Австрии могут запретить мигрантам воссоединяться с семьей с 2026 года

Австрийские власти могут запретить мигрантам воссоединяться с семей с 2026 года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на слова канцлера страны Кристиана Штокера и министра иностранных дел Герхарда Карнера.
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