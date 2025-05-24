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В Австрии могут запретить мигрантам воссоединяться с семьей с 2026 года

В Австрии могут запретить мигрантам воссоединяться с семьей с 2026 года

Австрийские власти могут запретить мигрантам воссоединяться с семей с 2026 года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на слова канцлера страны Кристиана Штокера и министра иностранных дел Герхарда Карнера.

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