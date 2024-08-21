Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге гимназиянең яңа корпусы 87 процентка әзер

Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназиянең яңа корпусын төзү эшләре ахырына якынлаша. Хәзерге вакытта өч катлы бинаның әзерлеге 87 процент тәшкил итә, диелә ТР Төзелеш, архитектура һәм ТКХ министрлыгының матбугат хезмәте хәбәрендә.
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