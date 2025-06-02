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Царьград

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Управляющего "Светофоров" обязали заплатить штраф: Роспотребнадзор сообщил о результатах проверок

Управляющего "Светофоров" обязали заплатить штраф: Роспотребнадзор сообщил о результатах проверок

В Тюмени "Торгсервис 72", управляющий сетью "Светофор", оштрафован на 666 тысяч рублей. Роспотребнадзор выявил более 900 нарушений, изъято свыше 50 партий продукции.

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