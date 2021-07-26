Многовекторные грабли

Хождение по граблям многовекторности уже давно стало «элитным видом спорта» у лидеров постсоветских государств Причём ходят они по ним с упорством, напоминающим анекдотных мышей, тех самых, которые кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы.
Хождение по граблям многовекторности уже давно стало «элитным видом спорта» у лидеров постсоветских государств Причём ходят они по ним с упорством, напоминающим анекдотных мышей, тех самых, которые кололись, плакали, но продолжали жрать кактусы.
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