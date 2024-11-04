Действующий под позывным «Аю» военнослужащий штурмового подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» проинформировал о том, что один из боевиков ВС киевского режима рад был видеть пленивших его россиян, ведь они поделились с ним питьём.
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