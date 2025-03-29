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Брянская область ввела выплату в 150 тысяч рублей для беременных школьниц

Брянская область ввела выплату в 150 тысяч рублей для беременных школьниц

Решение принято для приведения региональных норм в соответствие с федеральными. Аналогичные меры действуют в других регионах.

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Комментарии
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Сергей Семенов
А ещё можно тем кто её обрюхатил платить. Система в маразм впала. По закону, секс с несовершеннолетними уголовное преступление. Её сажать как соучастницу надо, а не деньги платить. Сейчас мигранты и бичи прям как на работу будут беременеть.
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18 час.
SI
Sergey Ivanov
Это для русских преступление. А для мигрантов- обычное дело! Традиция. А цыгане в 12 лет дочь замуж отдают. Так что и эти деньги мимо русских пойдут. Как и многое другое... Такое впечатление, что власть сознательно задалась целью уничтожить русских и чтобы на месте России образовался мусульманский халифат.
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1 час.
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