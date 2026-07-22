Регистрация здания после реконструкции в 2026 году: дорожная карта, ловушки и взгляд бывшего регистратора

Регистрация изменений после реконструкции — стабильный лидер по доле приостановок Росреестра. Бывший государственный регистратор разбирает маршрут регистрации реконструированного здания в 2026 году, типовые основания приостановок глазами регистратора и два пути легализации, если реконструкция выполнена без разрешения.
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