Регистрация здания после реконструкции в 2026 году: дорожная карта, ловушки и взгляд бывшего регистратора

Регистрация изменений после реконструкции — стабильный лидер по доле приостановок Росреестра. Бывший государственный регистратор разбирает маршрут регистрации реконструированного здания в 2026 году, типовые основания приостановок глазами регистратора и два пути легализации, если реконструкция выполнена без разрешения.