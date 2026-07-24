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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Сложилось ощущение, что обновления болида работают в соответствии с ожиданиями»

Пилот « Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии , отметив, что команда осталась удовлетворена работой обновлений болида, подготовленных к этапу на «Хунгароринге».

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