Оскар Пиастри: «Сложилось ощущение, что обновления болида работают в соответствии с ожиданиями»

Пилот « Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии , отметив, что команда осталась удовлетворена работой обновлений болида, подготовленных к этапу на «Хунгароринге».
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