Судебные приставы намерены взыскать с террориста дорожные штрафы в размере 2000 рублей

Судебные приставы намерены взыскать штраф в размере 2000 рублей с террориста Далержона Мирзоева (находится в реестре террористов и экстремистов) за административные правонарушения, совершенные им в Брянской области.
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