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"Защитим своих!" В Русской Общине уже больше 100.000 человек

"Защитим своих!" В Русской Общине уже больше 100.000 человек

Таджик, пристававший к девчушке, сбрил бороду, узнав что им занялась Община Один за всех и все за одного Скажу честно, для нас Русская Община – это аналог д и а с п о р ы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Также  француз Анжу, немец  Крузенштерн, немец  Врангель, в  честь коего  назван  остров, Литке, Дельвиг, Кюхельбекер тоже  были  немцами.
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5 час.
ЕР
Елена Ратникова
Украинцы не русские,а славяне,да же не было такой нации,это надо сказать спасибо Катеньки.А вообще- то они как их называли Запорожские казаки.
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1 час.
людмила михайлик
Правильно, пора объединяться, если правители не защищают слава общине
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4 мин.

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