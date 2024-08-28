Таджик, пристававший к девчушке, сбрил бороду, узнав что им занялась Община Один за всех и все за одного Скажу честно, для нас Русская Община – это аналог д и а с п о р ы.
"Защитим своих!" В Русской Общине уже больше 100.000 человек
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Также француз Анжу, немец Крузенштерн, немец Врангель, в честь коего назван остров, Литке, Дельвиг, Кюхельбекер тоже были немцами.
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5 час.
ЕР
Елена Ратникова
Украинцы не русские,а славяне,да же не было такой нации,это надо сказать спасибо Катеньки.А вообще- то они как их называли Запорожские казаки.
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1 час.
людмила михайлик
Правильно, пора объединяться, если правители не защищают слава общине
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4 мин.
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