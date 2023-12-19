Сальдо заявил, что с помощью новейших технологий возможно провести точную реконструкцию плотины Каховской ГЭС Ирэн ОрлонскаяВ интервью агентству РИА Новости губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, заявил, что современные технологии и сохранившиеся документы позволяют восстановить Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
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