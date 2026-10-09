Новый циклон идет на Сахалин: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Предстоящие выходные, 10 и 11 октября, порадуют жителей юга Сахалина относительно теплой погодой. В субботу воздух прогреется до +17 градусов, однако в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.
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