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СахПресс

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Новый циклон идет на Сахалин: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Новый циклон идет на Сахалин: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Предстоящие выходные, 10 и 11 октября, порадуют жителей юга Сахалина относительно теплой погодой. В субботу воздух прогреется до +17 градусов, однако в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

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