Новый циклон идет на Сахалин: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Предстоящие выходные, 10 и 11 октября, порадуют жителей юга Сахалина относительно теплой погодой. В субботу воздух прогреется до +17 градусов, однако в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.