Украина подписала себе приговор. Атака на иранское судно в Каспии приведет к катастрофе

Ранним утром в субботу, 25 августа, в потоке военных сводок промелькнуло необычное сообщение. Оно тоже касалось военных действий, но разительно отличалось от остальных новостей: Украина атаковала иранское торговое судно с железной рудой в Каспийском море.
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