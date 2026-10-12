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Нижегородская правда

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Студенты НИУ Президентской академии научились оказывать доврачебную помощь

Студенты НИУ Президентской академии научились оказывать доврачебную помощь

Эксперты «Центра тактической медицины и реагирования» провели со студентами Нижегородского института управления Президентской академии и колледжа практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи.

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