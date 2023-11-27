Этот день войдёт в историю, как самый сильный шторм за всю историю метеонаблюдений В воскресенье днём на Чёрном море разыгрался сильнейший шторм и к ночи 27 ноября достиг пиковых значений.
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Этот день войдёт в историю, как самый сильный шторм за всю историю метеонаблюдений В воскресенье днём на Чёрном море разыгрался сильнейший шторм и к ночи 27 ноября достиг пиковых значений.