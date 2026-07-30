Утечка из Пентагона: Иран уничтожил десятки солдат ВС США, сотни ранены Американские войска потеряли не менее 400 человек ранеными и погибшими на первом этапе войны с Ираном.
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Утечка из Пентагона: Иран уничтожил десятки солдат ВС США, сотни ранены Американские войска потеряли не менее 400 человек ранеными и погибшими на первом этапе войны с Ираном.
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