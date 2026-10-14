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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» оштрафует Лисандро за критику в адрес клуба после поражения от «Атлетико» (The Athletic)

« Манчестер Юнайтед » накажет Лисандро Мартинеса за критику в адрес клуба.  После поражения от « Атлетико » (0:2) в матче Лиги чемпионов аргентинский защитник раскритиковал клуб: « Нельзя постоянно менять тренеров – Кэррик делает все, что в его силах.

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