«МЮ» оштрафует Лисандро за критику в адрес клуба после поражения от «Атлетико» (The Athletic)

« Манчестер Юнайтед » накажет Лисандро Мартинеса за критику в адрес клуба. После поражения от « Атлетико » (0:2) в матче Лиги чемпионов аргентинский защитник раскритиковал клуб: « Нельзя постоянно менять тренеров – Кэррик делает все, что в его силах.