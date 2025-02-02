"Ты знаешь, кто мой отец?" Дочь Джуда Лоу обвинили в хамском поведении в ресторане

24-летнюю Айрис Лоу, дочь 52-летнего голливудского актера Джуда Лоу, обвинили в хамском поведении. Некая официантка из Нью-Йорка опубликовала в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) серию постов, в которых заявила, что Айрис — “самая мерзкая сука, которую она когда-либо обслуживала”.