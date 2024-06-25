The New York Times: Остин связывался с Белоусовым из-за страхов в Пентагоне

Руководитель оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин начал переговорный процесс со своим коллегой из Российской Федерации Андреем Белоусовым из-за страхов, которые вызваны отсутствием обмена данными.
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