Работодателям в Крыму нужно до 15 апреля нужно подтвердить основной вид деятельности

Работодатели Крыма обязаны в срок не позднее 15 апреля подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД) для установления тарифа взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
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