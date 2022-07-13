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В ПФР рассказали, кто именно может “купить” пенсионный стаж

В ПФР рассказали, кто именно может “купить” пенсионный стаж

Тем, кто получает зарплату “в конвертах” и за кого официально работодатель не отчисляет страховые пенсионные взносы при выходе на пенсию могут столкнуться с проблемой нехватки пенсионных коэффициентов, поэтому и пенсию ему начислить не смогут.

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