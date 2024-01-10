Эксперт объяснил частоту неофашистских митингов в Италии

Италия — страна, созданная фашистами, и этим объясняются столь частые митинги неофашистов. Такую точку зрения высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью с «Известиями» в среду, 10 января.
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