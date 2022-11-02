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Сорокин одержал 3-ю победу подряд, отразив 21 бросок «Чикаго» из 22

Илья Сорокин одержал 3-ю победу подряд, отразив 21 бросок «Чикаго» из 22. Вратарь «Айлендерс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:1).

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