Конгрессмен: вывоз топлива с базы на Гавайях может снизить оперативную готовность ВМС США

Комитет Конгресса США по Китаю направил письмо министру военно-морских сил, в котором выразил сомнения по поводу плана по переброске крупных запасов топлива с Гавайев в хранилища в Индо-Тихоокеанском регионе.
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