RMC Sport: Зидан хочет возглавить «Марсель»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить «Марсель». Как сообщает RMC Sport, 51-летний специалист отказался от предложения тренировать сборную Алжира и ждёт предложения от французского клуба.
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