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Россиянин Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ 

Россиянин Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ 

Благодаря его усилиям «Рейнджерс» одержали победу со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).33-летний Панарин увеличил свою карьерную статистику в НХЛ до 813 очков (280 голов и 533 передачи), что позволило ему войти в десятку самых результативных российских хоккеистов в истории лиги.

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