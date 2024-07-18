«Родина» раскрыла все свои карты

Принадлежащий Следственному комитету санаторий в Ялте уравнял всех россиян в правах на отдых. Накануне утром глава Ялты Янина Павленко сообщила, что посещение пляжей санатория «Родина» (состоящего из нескольких «карт») возможно лишь для местных жителей по предъявлении паспорта.
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