«Родина» раскрыла все свои карты

Принадлежащий Следственному комитету санаторий в Ялте уравнял всех россиян в правах на отдых. Накануне утром глава Ялты Янина Павленко сообщила, что посещение пляжей санатория «Родина» (состоящего из нескольких «карт») возможно лишь для местных жителей по предъявлении паспорта.