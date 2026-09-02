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FiNE NEWS

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В Россию в 2026 году придут три новых штамма вируса гриппа — рекомендации по вакцинации

В сентябре 2026 года в России стартовала Всероссийская прививочная кампания против гриппа. Главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что антигриппозные вакцины уже начали поступать в регионы.

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