Россияне стали больше отдавать предпочтение экотуризму

Экотуризм становится более популярным среди россиян, об этом информирует ИА «Регнум». В прошлом году национальные парки и заповедники посетили более 14,5 миллиона человек, в этом сезоне спрос продолжает расти.
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